Cadela Martha ganha concurso de 'cachorro mais feio do mundo'

A cadela Martha, de três anos e 55 kg, ganhou o título de cachorro mais feio do mundo nesta sexta-feira, 25. A vencedora, da raça mastim napolitano, participou do 29º Concurso de Cachorros Mais Feios do Mundo, que acontece anualmente em Petaluma, no estado da Califórnia.

Martha é a vencedora 29º Concurso de Cachorro Mais Feio do Mundo, que acontece nos Estados Unidos Foto: EFE/EPA/MONICA M. DAVEY

A cachorrinha foi resgatada quando estava quase cega, mas, depois de várias cirurgias, voltou a enxergar, explicou a dona Shirley Zindler. Um dos seus traços mais evidentes ainda é o olhar avermelhado.

Após vencer 13 outros cachorros - quase todos pequenos e mais velhos, que costumam dominar a competição -, Martha ganhou US$ 1500, um chamativo troféu e uma viagem para Nova York. Fotos que mostram a vencedora dormindo ao lado do troféu indicam que ela pouco se importou com os prêmios.

O segundo lugar ficou com Moe, uma mistura de Griffon de Bruxelas com pug, de 16 anos, que era o mais velho da competição. Ele perdeu a visão e a audição, mas ainda consegue cheirar muito bem - e pode aproveitar todos os cheiros da feira onde é realizada a competição, que tinha várias guloseimas.

Já o terceiro lugar ficou com Chase, uma cadela de 14 anos que é mistura de cão de crista chinês com a raça harke. /AP e EFE