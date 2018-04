Cadela Corgi conforta estranho no aeroporto

A cadelinha Cora conforta estranho no aeroporto em Idaho, nos Estados Unidos. Ele havia perdido seu cachorro na noite anterior. Foto: Reprodução / Facebook / Madison Palm

Uma cadelinha da raça Corgi emocionou passageiros nos Estados Unidos. Cora, que está sendo treinada para servir como cão de terapia, estava no aeroporto com sua tutora, Madison Palm, aguardando para embarcarem em Idaho.

Enquanto esperavam na sala de embarque, sem nenhum motivo, a cadelinha saiu de perto de Madison e sentou-se ao lado de um homem estranho logo à frente. "Fui buscá-la e perguntei se ela estava incomodando, no que ele me respondeu, com olhos marejados: 'não, não, eu perdi meu cachorro na noite passada'", disse Madison ao site Dodo.

Cora sentou-se ao lado de um passageiro sem saber que ele havia perdido seu cachorro na noite anterior. Foto: Foto: Reprodução / Facebook / Madison Palm

O passageiro então continuou brincando com Cora - que foi resgatada após ter sido usada para procriar em um criadouro - e inclusive tirou algumas fotos com ela.

A cena, que aconteceu em fevereiro deste ano, foi registrada por Madison, que colocou a imagem no seu perfil do Facebook e compartilhou o episódio em alguns grupos. Tocante, a história rapidamente viralizou. "Nunca tive dúvidas de que Cora pode sentir aqueles que estão sofrendo e que precisam de companhia e amor", disse a tutora.