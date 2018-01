Cabral congelou reforma de hospital de infectologia

O único hospital estadual de infectologia do Rio está praticamente parado. Em 2002, quando o Estado registrou 288 mil casos de dengue, o Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, no bairro do Caju, atendeu mais de 2 mil pacientes com a doença. Nenhum deles morreu. Agora, em meio à nova epidemia, sofre com a falta de estrutura e de investimentos. Cerca de 20 pacientes estão internados hoje no local, que tem capacidade para abrigar cinco vezes mais doentes. A falta de recursos prejudica a estrutura, que está comprometida, e a unidade - conhecida como Hospital do Caju - não é nem sombra do que já foi. Construído em 1889, o instituto esteve à frente do combate de todas as epidemias que assolaram os cariocas. Foi assim com a febre amarela no final do século 19, com a gripe espanhola no início do século 20 e com as sucessivas epidemias de dengue. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) chegou a ser assinado com o governo estadual no último ano da gestão da ex-governadora Rosinha Matheus (PMDB) e R$ 3,8 milhões foram empenhados para a reforma das instalações. Após R$ 1,8 milhão ser gasto, o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) congelou as obras em fevereiro de 2007 e anunciou que o hospital seria transferido. Nesta semana, os médicos do hospital foram informados que nenhuma nova internação deve ser feita ali. Como se o Rio não enfrentasse uma epidemia. Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, Jorge Darze, a atual situação configura um "crime contra a saúde pública". Darze compara a importância do hospital com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. "Era o único centro de infectologia do Estado e está parado quando poderia estar atendendo a todos esses casos." As ações anunciadas pelo governo federal, como a montagem de tendas de hidratação, também desconsideraram a existência do hospital. Com uma área ampla, as tendas poderiam ser montadas ali mesmo, aproveitando a experiência dos médicos no atendimento de casos de dengue. Médicos ouvidos pelo Estado afirmam que é incompreensível o que o governo do Rio está fazendo com o hospital. "Além do atendimento, a formação dos infectologistas, (profissionais) que são fundamentais nesses momentos, também está parada", afirma uma médica que prefere não se identificar, pois teme retaliações do governo estadual. LOTAÇÃO Um dos hospitais que acabam recebendo os doentes é o Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas, de apenas 30 leitos. "Hoje, temos pacientes internados até no corredor", diz Patrícia Brasil, infectologista do hospital. Segundo o subsecretário de Atenção à Saúde do Estado, Carlos Armando do Nascimento, pesou na opção de paralisar a reforma no hospital o fato de o local não ser seguro e de difícil acesso. "É uma região muito congestionada e com problemas de segurança à noite", diz. Nascimento também culpa a gestão anterior pelo abandono do hospital, mas não explica a demora em remover o instituto para outro local. "A administração anterior não cuidou do local como deveria", afirma.