Cabelo nos olhos

Acostume-se com a idéia de usar um franjão. Pode ser reta como a da atriz Aline Morais, ou desfiada. Segundo o hair stylist Cintra, do De La Lastra Morumbi, neste inverno, a tendência veio para ficar. Já segundo Raphael Cardoso, do Jacques Janine Augusta, os fios irregulares e assimétricos são uma aposta para lá de versátil. Por sua vez, a equipe de profissionais do salão Franck Provost aposta nos fios desconectados, nos naturalmente ondulados e na franja. Para aquelas que não abrem mão do longo, Cintra sugere um corte repicado e com baby liss só nas pontas. A coloração joga com sobreposição de tons em loiro claro e escuro Cabelos curtos e loiros, quase platinados - como os das glamourosas divas de Hollywood - estão em alta. Rodrigo Cintra aposta nos fios desconectados e na franja cortada na diagonal. Destaque para o repicado lateral em camadas. Make up: Sonia Vella Para as mais jovens, Marcelo Machado, do salão Franck Provost, manteve a coloração em tons de loiro e fez um corte em degradê, como pede a estação. A franja pode ser usada na diagonal Usando técnicas de visagismo, João Boccaletto, do Up Hair Design, optou por um corte reto (feito com máquina) para valorizar o maxilar da modelo. Também escureceu os fios, puxando a cor para um marrom frio, e deixou a franja pesada, ao gosto dos anos 60 Serviço Rodrigo Cintra, De La Lastra Morumbi, tel: 3744-3268; João Boccaletto, Up Hair Design, tel: 3841-8490; Marcelo Machado, do salão Franck Provost, tel: 3088-4832; ; Raphael Cardoso, Jacques Janine, tels: 3082-6133/3064-5805