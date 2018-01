Butantã inicia testes em cachorros de vacina contra leishmaniose visceral

O Instituto Butantã vai coordenar, a partir do próximo mês, os testes clínicos de uma vacina contra a leishmaniose visceral em cachorros. O produto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa em Doenças Infecciosas (Irdi, na sigla em inglês), de Seattle, nos Estados Unidos. Segundo o cientista americano Steven Reed, a vacina foi fruto de uma parceria de anos com institutos brasileiros de pesquisa. A idéia é, depois de garantir a eficácia da vacina, imunizar cerca de 30 milhões de cachorros durante a campanha anual de vacinação contra a raiva. O País tem observado um aumento significativo na incidência da leishmaniose visceral em seres humanos nos últimos anos. Em 2001, foram 2.806 infecções confirmadas. Em 2006, esse número saltou para 4.526 casos - aumento de 61,3%. A taxa de mortalidade também subiu em um ritmo semelhante. Cresceu de 169 mortes para 308 no mesmo período (82,3%). A leishmaniose visceral é uma doença grave causada pelo protozoário Leishmania chagasi, que, além do homem, também parasita animais como gambás, raposas e cachorros. As pessoas infectadas sofrem anemia e inchaço abdominal. Nos Estados Unidos, a vacina já foi testada em algumas dezenas de pessoas. Espera-se que seja eficaz tanto para animais como para seres humanos. O presidente da Fundação Butantã, Isaías Raw, explica que no Brasil não se pretende imunizar pessoas. "As crianças já são vacinadas contra várias doenças. Aumentar o número de imunizações pode ser ruim. Uma vacina pode interferir na outra", aponta Raw. O instituto brasileiro investirá cerca de R$ 5 milhões, a partir do ano que vem, para construir uma nova fábrica que produzirá a vacina.