Butantã ainda espera vírus para produzir vacina

O Instituto Butantã, de São Paulo, ainda não recebeu da Organização Mundial da Saúde o vírus atenuado que vai possibilitar a produção da vacina contra a gripe suína. A previsão era de que o microrganismo fosse enviado no início do mês. Segundo a assessoria da instituição, a demora torna inviável a produção do imunizante contra o vírus A(H1N1) ainda este ano. Inicialmente, se o Ministério da Saúde autorizasse, a previsão era começar em outubro. O motivo do atraso não foi esclarecido e o Butantã informou que não se pronunciará, por enquanto. Ontem, ao tratar da gripe suína, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o desafio é organizar a rede de saúde para atender as pessoas adequadamente e não sobrecarregar o sistema. Ele recomenda que quem estiver com sintomas procure postos de saúde, não hospitais.