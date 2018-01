Buraco negro é observado e analisado

Uma equipe internacional de astrônomos da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), Suíça, observou um buraco negro supermassivo situado a 10 milhões de anos-luz da Terra. Para isso, usaram o VTL (Very Large Telescope) do Observatório Europeu Austral e duas "lupas" naturais: estrelas e uma galáxia. "Pudemos provar que a radiação mais forte é emitida na região central, a um dia-luz do buraco negro", disse Alexander Eigenbrod, da EPFL.