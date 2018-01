Buenos Aires declara emergência sanitária; Espanha registra 1ª morte

A capital argentina e a Província de Buenos Aires - que reúnem metade da população do país - entraram a partir de ontem em estado de emergência sanitária para combater a gripe suína. As medidas anunciadas implicarão aumento do pessoal para atendimento nos hospitais públicos, além da ampliação do período das férias escolares. As autoridades também recomendaram auto-isolamento. Até ontem à noite, em todo o país haviam sido registrados 1.587 casos. O número de mortes chegava a 36. O prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, pediu calma à população: "Noventa e nove porcento dos casos de gripe suína são curáveis." Ele confirmou que seu secretário do Desenvolvimento, Daniel Chain, havia sido infectado. "Peço às crianças que fiquem em suas casas", disse. O funcionamento de shoppings centers, cinemas e estádios não foi proibido. Recomenda-se que lugares de elevada concentração de pessoas sejam evitados, assim como viagens. "Queremos evitar que as crianças permaneçam muito tempo juntas", explicou o secretário de Saúde da província, Claudio Zin. "Com o recesso escolar ampliado, poderemos evitar o contato entre crianças, e assim, cortar um dos elos da cadeia de contágio." As medidas da cidade e da província foram tomadas de forma paralela ao governo federal, que aguarda a posse do novo ministro da Saúde, Juan Manzur, para avaliar medidas. Ontem, Manzur ressaltou que a população precisa ficar calma e aconselhou que tome "medidas simples de higiene". Em diversos bairros da capital, a preocupação com a expansão da gripe causa acelerada queda de público em cinemas e restaurantes. Além disso, os portenhos cancelam reuniões e festividades em lugares fechados. Dezesseis das 24 províncias do interior também decidiram ampliar as férias escolares, enquanto avaliam novas medidas. Em Pergamino, a noroeste da capital, autoridades decidiram fechar por 72 horas todas as escolas, clubes, teatros e cinemas. A cidade está assustada com 22 casos suspeitos, dos quais 2 em estado grave. MORTE NA ESPANHA Uma marroquina de 20 anos é a primeira pessoa a morrer em decorrência da gripe suína na Espanha. Ela tinha asma e morreu na madrugada de ontem, em Madri. Ela havia chegado ao hospital grávida de 7 meses. Quando seu estado se agravou, uma cesárea foi feita. O bebê passa bem. COM AFP