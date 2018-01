Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Botânica de São Paulo localizou uma espécie de bromélia (foto) em uma das áreas de obras do trecho sul do Rodoanel que estava na lista das espécies presumivelmente extintas. O anúncio foi feito domingo pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, no Congresso Nacional de Botânica.