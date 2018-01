Britânicos pedem fim de Kyoto

Dois especialistas britânicos defendem, na edição de hoje da revista científica Nature (www.nature.com), que o Protocolo de Kyoto seja abandonado. Em seu lugar, sugerem que mais dinheiro seja aplicado - na ordem de dezenas de bilhões - no desenvolvimento de tecnologias de geração "limpa" de energia, que não piorem o efeito estufa. Além disso, afirmam que os governos precisam encarar o aquecimento global como um desafio estratégico, tal qual a recuperação européia depois da 2.ª Guerra Mundial e a corrida espacial. "Está na hora de abandonar Kyoto", escrevem Gwyn Prins, da Escola de Economia de Londres, e Steve Rayner, da Universidade de Oxford. "O Protocolo de Kyoto é simbolicamente uma importante expressão da preocupação dos governos sobre as mudanças climáticas. Mas, como um instrumento para se obter reduções de emissões (de gases-estufa), ele falhou." O protocolo prevê o corte, pelos países ricos, da emissão de gases-estufa na atmosfera em 5,2%, em média, entre 2008 e 2012, em relação aos índices de 1990. Uma vez que as emissões cresceram desde o ano-base, a eficiência do tratado para combater o efeito estufa é pequena. Segundo os pesquisadores, "o investimento em pesquisa e desenvolvimento deve ser feito no ritmo dos tempos de guerra" e o valor deve ser o mesmo gasto em pesquisa militar.