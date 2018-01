Brinde Refrescante

Chocolate fumegante e quentão são mesmo deliciosos, mas só volte a pensar neles daqui a uns três meses. Enquanto isso, desafie o calor africano (aqui do Brasil) com bebidas geladinhas. O frescor fica por conta dos sucos de frutas, presentes em quase todos os drinks da estação. Quem acha que o calor dá aquela ?eseir? também vai virar fã dessas bebidinhas: elas são muito fáceis e rápidas de preparar. Mas aqui vale um conselho que não sai de moda em qualquer estação: beba com moderação, ou, do contrário, elas podem fazer você sentir muito, muito calor. Pernod Ricard (SAC): 0800 014 2011 Rincón de Buenos Aires: R. Santa Justina, 99, Vila Olímpia, 3849-0096 RECEITAS Mojito Clássico do Havana Club 1 porção; 5 min; fogo baixo INGREDIENTES -Havana Club Añejo 3 Años 50 ml; suco de limão 5ml; açúcar 1 colher (chá; cubos de gelo 4; folhas de hortelã 5; água com gás. PREPARO -Em um copo longo, amassar as folhinhas de hortelã e adicionar o suco de limão e o açúcar. Em seguida, adicionar 50ml de Havana Club e as pedrinhas de gelo. Completar com água com gás e algumas folhas de hortelã para decorar. Caipirata de lichia de Ron Montilla 1 porção; 5 min; fogo baixo INGREDIENTES -Ron Montilla Cristal 1 dose de 50ml; açúcar a gosto; lichia 5 (ou outra fruta à sua escolha. PREPARO -Tirar a casca da lichia. Colocar a fruta em um copo com açúcar, espremer com o socador, adicionar o Ron Montilla e o gelo. -Se preferir a caipirata com limão, cortar meio limão taiti em fatias, sem as sementes, colocar em um copo com açúcar, espremer com o socador e adicionar o Ron Montilla e o gelo. Sobremesa: taça Don Pedro, do Rincón de Buenos Aires 1 porção; 15 min; fogo médio INGREDIENTES -Sorvete de creme duas bolas; nozes uma porção pequena; amêndoas uma porção pequena; whisky uma dose; chantilly a gosto; canela a gosto. PREPARO - Colocar o sorvete em um copo baixo de whisky.Misturar uma porção de nozes e uma porção de amêndoas trituradas, acrescentar ao sorvete e colocar uma dose de whisky por cima. Cobrir com chantilly e decorar com canela em pó e algumas nozes inteiras.