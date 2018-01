Brilho nos pés

Camiseta pólo de piquê (R$ 259,00) e shorts de sarja (R$ 239,00), ambos Lacoste. Faixa de cabelo Elementais (R$ 39,00), e tênis de couro Gola (R$ 484,00)

Com textura especial e combinação nas cores, branco, preto e rosa, tênis abotinado de couro e camurça da Reebok (R$ 299,90)

Ed Hardy, tatuador californiano deu origem à griffe cultuada por celebridades.Tênis com tela, glitter e brocado Ed Hardy (R$ 390,00)

Com ares fashion e acabamento customizado,tênis de algodão e couro,salpicado de strass,da Ecko Red, à venda na Skechers do Brasil (R$ 290,00)

Tênis de couro e camurça da Ecko Red,marca jovem e descolada que abusa do glitter e dos grafites. À venda na Skechers do Brasil (R$ 290,00)

Com design que lembra as botinhas usadas para a prática de aeróbica em 80, tênis de couro e vinil Reebok para World Tennis Classic (R$ 129,99)

Caia na folia mas sem deixar o conforto e o estilo, de lado. Aqui, tênis com cano levemente longo, de couro e paetês Adidas Originals (R$ 310,00)

Para brilhar na balada,tênis metalizado e de cano longo, confeccionado em couro, camurça e tecido sintético. Da Nike para Surface To Air (R$ 330,00)

Quando se pensa no nome Lacoste, logo vem à mente as famosas pólos do jacarezinho. Aqui, tênis da marca com costuras coloridas (R$ 429,00)

ONDE ACHAR:

Adidas Originals: tel.: 5181-4673

Ed Hardy: tel.: 3081-1404

Elementais: tel.: 3024-4367

Lacoste: tel.: 3083-2400

Reebok: tel.: (85) 3336-1442

Skechers do Brasil: tel.: 3894-4100

Surface To Air: tel.: 3063-4206

World Tennis Classic: tel.: 2769-7812