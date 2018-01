Brilho e cor no Bomra

O Bom Retiro é só cor. Atenta ao que rolou nas últimas semanas de moda brasileiras, a meca do atacado fashion exorciza o cinza do inverno pintando as suas vitrines de verão com uma cartela explosiva: tons flúor até a exaustão, pink, roxo, laranja, amarelo, azul, prata... Os brilhos também imperam, sobretudo em tecidos luminosos, como o cetim e o jérsei, e detalhes de paetê. A estamparia é igualmente vibrante, carregando um 'quê' retrô, meio anos 70. Com tendências tão gritantes colorindo o bairro, foi fácil adivinhar o que subiria à passarela da 5ª edição do Bom Retiro Fashion Business, na última terça-feira. O evento - voltado a lojistas e consumidores finais e promovido anualmente pela Câmara de Lojistas (CDL) do Bomra - confirmou a força das principais novidades apresentadas nas últimas São Paulo Fashion Week e Fashion Rio. 'O verão será pautado pelas cores cítricas e metálicas, todas sobre fundo branco ou cinza', explicou o consultor de moda Fernando Aidar, que atende diversas marcas da região. 'Aplicações de paetês prata também serão recorrentes, transformando peças clássicas em puro glamour.' Do inverno Os desfiles mostraram os lançamentos de 20 confecções do Bomra e, além dos ares veranistas, levaram à passarela outros mais frios, remanescentes da temporada gelada. Estavam lá o branco, o preto, as maxibolsas, o verniz, as leggings, skinny jeans, shortinhos de alfaiataria, vestidos vaporosos... 'A mudança do inverno para o verão é sutil, bem leve', comentou Reginaldo Fonseca, da Cia. Paulista de Moda, produtor do evento. 'Os comprimentos continuam curtos ( em vestidos-camiseta e balonês, principalmente). Entre os tecidos, tem de tudo: algodão, malha, viscolycra, seda, cetim, uma infinidade de jérsei...' Na moda praia, os maiôs dominam, especialmente os modelos engana-mamãe (maiô na frente, biquíni nas costas). Alguns viram artigos urbanos combinados a shorts e pantalonas. Peças com detalhes metalizados - vai dar paetê e cristal na praia? - são outra grande (e polêmica) pedida.