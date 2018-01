Pela segunda vez um repórter-fotográfico sul-americano vence no maior prêmio de fotojornalismo, o World Press Photo of the Year. Luiz Vasconcelos foi premiado na categoria "General News", com foto sobre reintegração de terra em Manaus publicada em A Crítica no dia 10 de março passado. Em 2004, J. F. Diório, do Estado, venceu na mesma categoria.