Brasil tem 15 casos suspeitos e 44 monitorados

Segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 15 casos suspeitos da gripe: em São Paulo, são 6; No Rio de Janeiro, 3; Minas Gerais, 3; Mato Grosso do Sul, 1; Espírito Santo, 1, e Distrito Federal, 1. Além disso, há 44 casos em monitoramento em 17 Estados e outros 43 descartados como portadores. Desde sexta, o ministério passou a monitorar também as pessoas com sintomas que, mesmo não tendo estado em países em que a doença tenha sido confirmada, tenham tido contato com infectados pela gripe.