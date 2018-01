Brasil Telecom terá ''summer job'' para alunos

Brasileiros que vão cursar MBA nos Estados Unidos e na Europa no próximo ano estarão na mira da Brasil Telecom. A empresa deve divulgar nos próximos meses o calendário de recrutamento para a 8ª edição do Summer Internship Job da empresa - um tipo de ?trabalho de férias?, a ser realizado durante o mês de julho do ano que vem (férias de verão das escolas do hemisfério norte). Os participantes com bom rendimento no programa recebem um convite para trabalhar definitivamente na Brasil Telecom.