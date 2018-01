Brasil participa de teste de vacina contra HPV

O Brasil vai realizar testes de uma vacina que não previne apenas um tipo do papilomavírus humano (HPV), ligado ao câncer de colo de útero, como também combate as células já afetadas. A vacina já foi avaliada na Alemanha e nos EUA. Agora, os testes serão realizados pelo Instituto Ludwig do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo,com pacientes do próprio hospital e de outras instituições do País. A contaminação do HPV pode ocorrer por qualquer tipo de contato com a área genital, mesmo oral ou por manuseio. Os homens atuam como vetores.