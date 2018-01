O Brasil passou da 16ª para a 18ª posição no ranking dos 22 países com maior incidência de tuberculose no mundo. A taxa por 100 mil habitantes estimada caiu de 50 para 48 casos, de acordo com o Relatório de Controle Global da Tuberculose lançado ontem pela OMS, com dados de 2007. Os números do Ministério da Saúde são melhores: naquele ano houve 80 mil casos, com taxa de 39 ocorrências por cem mil habitantes.