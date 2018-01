Brasil lança foguetes de treinamento

O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, pretende lançar nos dias 10 e 11 deste mês dois foguetes de treinamento. A operação - chamada de FogTrein I - treinará as equipes do CLA e do Centro de Lançamento de Barreira do Inferno (CLBI) - localizado em Natal (RN) - e servirá também para certificar os foguetes. Se tudo der certo, os foguetes alcançarão mais de 30 quilômetros de altura, para depois cair no mar a mais de 16 quilômetros da costa. Com cerca de três metros de comprimento, os foguetes pesam 68 quilos e devem levar cinco quilos de carga. Foram fabricados pela empresa Avibras e, segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB), utilizam tecnologia "quase 100% nacional". O objetivo é alcançar a independência do País no setor, afirma o presidente da AEB, Carlos Ganem.