Brasil ganha independência

Boa parte dos conteúdos interativos disponíveis nos celulares Motorola ao redor do mundo é feita no Brasil. Wallpapers e outros recursos de mídia digital fazem sucesso. "O design brasileiro é alegre, usa cores fortes, como o laranja", explica Charles Bezerra, gerente de design para América Latina da Motorola. Na Electrolux, geladeiras e fogões também estão ganhando a América com traços made in Brazil, conta Luis Fernando Zeni, gerente do centro de design da empresa, em Curitiba. As fontes de inspiração são diversas. "Mas não lançamos nada sem ouvir o consumidor."