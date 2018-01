Brasil faz queixa na OMC contra Europa

O Brasil queixa-se hoje da Europa à Organização Mundial do Comércio (OMC) pelo confisco de remédios genéricos e alerta que os incidentes não foram isolados. Organizações internacionais que compram genéricos para distribuí-los em países pobres também protestam na ONU e na OMC. No início do ano, um carregamento do genérico Losartan que vinha da Índia para o Brasil foi apreendido na Holanda a pedido da Merck, que tem patente do produto na Holanda, mas não no Brasil e nem na Índia.