Brasil compra 1 mi de doses de vacina

O primeiro lote da vacina contra a gripe suína deve chegar ao País em dezembro. O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Reinaldo Guimarães, afirmou que um lote com 1 milhão de doses do produto pronto foi comprado do laboratório Sanofi-Pasteur. No primeiro trimestre de 2010, o material para fazer mais 17 milhões de doses deve ser entregue pela empresa ao Instituto Butantã, encarregado da produção final. "Caso seja necessário e, se a OMS dispensar a indústria da fabricação de vacina para gripe comum, outros 15 milhões de doses poderão ser entregues", informou. O País adquiriu também 19 milhões de doses da vacina contra gripe comum. As negociações do governo para aquisição de novos lotes continuam com mais duas empresas. A intenção é imunizar profissionais de saúde e pessoas consideradas com alto risco de ter a forma grave da doença. Ainda não se sabe, no entanto, quem vai fazer parte desse grupo. Guimarães admite que será avaliada a possibilidade de se imunizar também adultos jovens.