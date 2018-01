Brasil bem acima do Equador

Quem chega de barco, o único transporte acessível, ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo, o ponto mais inóspito e mais extremo do Brasil acima da linha do Equador, entre o litoral do Rio Grande do Norte - a 972 quilômetros de Natal - e Guiné-Bissau, na África, sente-se isolado do mundo. Não fossem a internet e um telefone fixo, que se comunica via satélite, os pesquisadores e eventuais visitantes que desembarcam na Ilha Belmonte, a maior do conjunto de dez pequenos rochedos descobertos por navegadores portugueses em 1511, não teriam notícias do que se passa lá fora. Mais informações Foi assim em junho, quando seus habitantes - quatro universitários levados por um pesqueiro que lhes dá apoio - nada souberam das buscas na região onde caiu o Airbus do voo 447 da Air France, na noite de 31 de maio. O Arquipélago de São Pedro e São Paulo apareceu nos mapas como ponto mais próximo, mas era apenas uma referência, pois se encontra a 60 milhas marítimas (cerca de 112 quilômetros) da área do acidente. Nenhum destroço do avião chegou às ilhas. A Bandeira Nacional, hasteada dia e noite ao lado de um farol e de várias antenas, marca a ocupação permanente do arquipélago. Ele sempre pertenceu ao Brasil, mas parecia esquecido até 30 anos atrás, quando a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, assinada pelo governo federal em 1982, mudou a ordem jurídica internacional e permitiu aos Estados costeiros explorar e aproveitar os recursos naturais das colunas d?água, do solo e do subsolo dos oceanos em sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE). A inauguração, no dia 25 de junho de 1998, de uma estação científica na Ilha Belmonte e a sua ocupação permanente conferiram ao arquipélago a condição de ZEE. Foi uma conquista notável. Com essa medida, escreveu o contra-almirante José Eduardo Borges de Souza, o Brasil acrescentou "a impressionante área de 450 mil quilômetros quadrados à sua ZEE original, o que equivale a aproximadamente 15% de toda a ZEE brasileira ou 6% do território nacional". Com exceção de alguns matinhos entre as fendas, o arquipélago não tem nenhuma vegetação, nenhuma sombra, nenhuma gota de água potável. O conjunto tem uma área total emersa de 17 mil metros quadrados e a distância de 420 metros entre os pontos extremos. A altitude máxima dos rochedos, na Ilha de São Paulo, é de 18 metros. A profundidade ao redor das ilhas, que também não têm praias, chega a 4 mil metros, num mar povoado de tubarões e de dezenas de espécies de peixes menores, como o atum e o peixe-voador. Eles fazem a riqueza dessas profundezas abissais e justificam o interesse e o investimento do governo na pesquisa marinha. O pesquisador Fábio Hazin, coordenador científico do Programa Arquipélago, da Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar (Secirm), administrado pela Marinha, descreve a formação geológica dos rochedos: "O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é constituído de rochas ígnias ultrabásicas, ricas em magnésio e pobres em sílica e álcalis, apresentando como minerais mais abundantes a olivina e peridotita, ambas rochas magmáticas de profundidade. Sua constituição geológica, extremamente rara, é decorrência de o arquipélago constituir um afloramento do manto suboceânico que se eleva de profundidades abissais em torno dos 4 mil metros, até poucos metros acima da superfície (18 metros), sendo resultante de uma falha transformante da Dorsal Meso-Atlântica. Não possui, assim, origem vulcânica." Ou seja: os rochedos ou ilhas são o cume de uma gigantesca coluna que vem do fundo do mar, a 4 quilômetros de fundura. O pico mais alto está a apenas 18 metros acima das ondas, mas o afloramento está aumentando: a taxa de soerguimento do arquipélago foi calculada em 1,8 milímetro/ano, nos últimos 5 mil anos, segundo o professor Narendra K. Srivastava, do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O arquipélago é o único lugar do mundo em que o manto abissal está exposto acima do nível do mar. Além de um farol automático, alimentado por baterias, a Ilha Belmonte tem duas antenas da Embratel para telefone e transmissão de dados, uma antena do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma antena do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um marégrafo para medição e estudo das marés e um sismógrafo obsoleto que será substituído nesse segundo semestre. Nenhum desses instrumentos precisa da intervenção dos pesquisadores, que se revezam, a cada duas semanas, na estação científica mantida pela Marinha. Há também um dessalinizador, que produz 200 litros de água potável por dia, o suficiente para a cozinha e a higiene pessoal. São os pesquisadores que cuidam da limpeza dos equipamentos.