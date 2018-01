Branco reluzente

Preparamos um especial caprichado de roupas e acessórios para você brilhar no ano novo. O branco que a data pede deve ser luminoso, com muitos detalhes em prata. Nos sapatos, bolsas e bijus, os brilhos também são bem-vindos. As camisas masculinas aceitam estampas minimalistas e pregas. As calças podem ser brancas ou em tom cru. Mocassins, sempre claros. Confira as nossas dicas e passe o réveillon em grande estilo! »Veja aqui imagens de modelos escolhidos