Tem muita gente que não abre mão de mergulhar no ano-novo protegido por um ´amuletinho´. Por isso, a coleção de jóias de prata criada pela designer Renata Bianchini (tel.: 11/3085-3779) para este réveillon vem impregnada de bons fluidos. Gravadas nos pingentes, as palavras ?esperança?, ?fé?, ?paz?, ?felicidade? e ?saúde? são ótimas para acompanhar o coração na contagem regressiva, acalentando supersticiosos ou não. Além disso, abrem o ano com muito charme. Renata capricha nos desenhos, apostando em linhas simples. ?Às vezes, sou mais abstrata; às vezes, vou atrás de tendências.? A artista também faz peças sob encomenda (especialmente as de ouro) e atende em domicílio. Talento novo no mercado - entrou no ramo há dois anos -, ela acaba de mudar o seu ateliê para um predinho dos anos 50, no número 329 da Oscar Freire. O local, meio escondido, abriga os showrooms de sete estilistas, entre elas, Rose Benedetti, a precursora das bijus no País.