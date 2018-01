Bonos da minha vida

Muitos me perguntam se o nome do Bono veio do famoso e genial vocalista do U2. Não só veio como tenho certeza que o Bono irlandês teria muito orgulho da homenagem. Meu filhote veio ao mundo próximo dos shows que o grupo fez no Brasil, em fevereiro deste ano. A emoção de acompanhar mais uma vez a maior banda do mundo facilitou a escolha. E não é que o resultado saiu melhor do que a encomenda. Bono não só ganhou uma coluna no jornal, como conquistou toda a redação. Mas quer a verdade? Quem ganhou nessa história toda fui eu e minha mulher. Não poderíamos querer mais de um gatinho. E se o Bono (gato) não é tão conhecido como o cantor do U2, dêem um desconto. Ele não fez um ano de idade ainda. Se depender da foto acima, os miados do Bono vão invadir as paradas logo mais.