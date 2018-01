Bolsa-Floresta desestimula desmate para plantio de roça

A comunidade Boa Frente é formada por 18 famílias - "cerca de 72 pessoas, entre pequeno, médio e grande", especifica o líder comunitário José Marcos Aguiar, conhecido como Zé Gago. Ele não entende muito bem o que a floresta do seu quintal tem a ver com o clima do planeta, mas entende perfeitamente os benefícios que o Bolsa-Floresta e a certificação dos créditos de carbono por desmatamento evitado estão trazendo para o Juma. "Antes não tinha emprego aqui. Agora tem", conta Zé Gago, que trabalha na obra da escola e é responsável por pagar o salário dos carpinteiros com o dinheiro repassado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). "Antes eu vivia de roça, tirando copaíba e macaxeira para vender na cidade." Desde que começou o Bolsa-Floresta, diz ele, "ninguém mais faz roçado na floresta". "Este ano o desmatamento diminuiu bastante", confirma Dalvina da Silva Almeida. Ela recebe por mês R$ 122 do Bolsa-Família e R$ 50 do Bolsa-Floresta, dinheiro que usa para comprar roupa, remédio e comida para os filhos. "Como tem o dinheiro da bolsa, agora não precisamos mais fazer tanta roça", conta. "Quanto mais você desmata mais vai ficar quente. É isso que eu entendo", diz o carpinteiro Inácio Alves, dando sua interpretação - sucinta, porém correta - da relação entre o desmatamento e as mudanças climáticas. "Quando você desmata, o carbono vai para o céu", completa Zé Gago. Os ribeirinhos assistem palestras e peças de teatro para aprender sobre a importância da floresta na conservação do clima e da biodiversidade. Mas o que sentem na pele, mesmo, é o efeito local. "Se acabar a floresta, não temos mais nada, vamos morrer de quentura", diz Luisa da Silva Alves, de 66 anos, todos vividos à beira do Aripuanã. "A floresta traz fartura, traz a caça. Se desmatar, vem o vento, a chuva e leva tudo embora." Dona Luisa diz que a vida na floresta "é muito boa", mas acha que vai ficar melhor com as benfeitorias trazidas pelo projeto. O diretor da FAS e idealizador do programa, Virgílio Viana, diz que, para salvar a floresta, antes é preciso salvar as pessoas que vivem nela. "Quando a gente fala da Amazônia, não estamos falando só de bichos e plantas - estamos falando de gente. Temos de dar dignidade às pessoas. Temos de investir menos em polícia e mais em saúde, educação." O Bolsa-Floresta, além dos R$ 50 mensais por família, dá apoio financeiro, logístico e de capacitação para comunidades e associações de moradores. A escola de Boa Frente, além do currículo tradicional, "vai ensinar a cuidar da mata e ganhar dinheiro com ela", aponta Viana, que está na Polônia para apresentar o projeto nesta semana. "Estou convencido de que este é o único caminho."