Na mais séria epidemia de dengue da última década, a Bolívia está registrando mil novos casos de dengue por dia, somando no total 12.300 pessoas contaminadas e 5 mortas pela doença. Cerca de 75% dos casos registrados estão localizados na zona tropical de Santa Cruz. Segundo o diretor nacional de epidemiologia do governo boliviano, a estimativa é que possa haver até 50 mil pessoas com a doença no auge da epidemia.