Bolívia em alerta com febre hemorrágica

O governo da Bolívia intensificou ações de controle sanitário na região central de Chapare, onde foi detectado um novo vírus letal causador de febre hemorrágica, segundo o diretor de epidemiologia René Barrientos. A febre mata 3 de cada 10 infectados, se as vítimas não forem tratadas adequadamente. O vírus foi batizado de Chapare arenavirus por uma equipe médica dos Estados Unidos. O tempo de incubação do C. arenavirus, transmitido por roedores, é de 7 a 14 dias.