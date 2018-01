Boas idéias

Uma fórmula para incrementar saladas ou sobremesas no verão é usar um toque de originalidade nelas. Segundo a Queensberry, marca premium da Kiviks Marknad, suas geléias de Menta & Hortelã e de Gengibre com Limão caem bem em saladas. Em tortas de frango, sugere a de Abacaxi com Especiarias Queensberry. Na hora do doce, por que não misturar a geléia e a fruta preferidas ao iogurte? Ou servir a geléia Quensberry diet de goiaba com queijo branco, num delicioso Romeu e Julieta light? À venda nos supermercados. Sandro Sarbach, do Piccolo Bistrot, é um chef que aprendeu a cozinhar, sozinho, aos 12 anos e acabou se formando como chef e restaurateur na GastroSuisse, em Zurique. Sua novidade é o Caffè Shakerato (R$ 10,90), café expresso e leite batido com gelo e chocolate em pó, receita que os gregos bebem em tardes quentes, servido com um baldinho de gelo e água bem gelada. Mas há outras escolhas igualmente saborosas, como o Caffè Cioccolato (R$ 10,90), com sorvete de chocolate mergulhado, coberto de raspas de chocolate e chantilly, e o Caffè Gelato (R$ 10,90), sorvete de creme mergulhado em café, coberto com chantilly. R. Tucuna, 689, Perdizes, tel.: 3872 -1625. Cozinha é fashion atualmente. Então, um curso rápido de italiano e cozinha, ao mesmo tempo, é uma boa. A Connection Line, agência de intercâmbio cultural e educacional, de Vera Amaral, lançou cursos de idiomas mais uma atividade. Entre eles, Italiano + culinária, pelo qual o estudante conhece a cozinha regional, a panificação e pastelaria e os vinhos italianos. E, feitos os pratos, degusta o resultado. Este é o programa da escola Lingua Viva, em Florença: 20 aulas de italiano por semana, de manhã, e oito de culinária, por semana, à tarde. Tem duração de duas semanas. Preço: a partir de US$ 2.340,00 (inclui cursos, acomodação e passagem aérea). Mais informações sobre este e outros cursos: tel.: 3285-6691 ou pelo site da agência de intercâmbio: www.connectionline.com.br. JÓIAS DA COZINHA A tendência atual, nos eletrodomésticos, é dar ênfase à forma como reúnem e aproximam pessoas em momentos de lazer e descontração. A Suzuki levou isso a sério e apostou em quatro modelos de grill. Servem de 6 a12 pessoas e mesclam qualidade com a facilidade de uso e praticidade. Podem ter o tampo todo de chapa ou de mármore e chapa. A pedra é indicada para alimentos mais sensíveis ao calor, como vegetais e legumes. A bandeja é usada para derreter queijos, fritar ovos, etc. Um medidor controla a temperatura para diferentes alimentos e funções. Na limpeza, basta retirar a chapa ou a pedra. Os modelos variam no preço e tamanho, dependendo da quantidade de porções (de 6 a 12): R$ 99,00, R$ 119,00, R$ 149,00 e R$ 179,00. À venda em lojas especializadas, pelo site www.cweb.com.br ou tel.: 0800-7022746. Uma novidade para ser usada (muito) no verão em sua casa de praia ou no bar da piscina: a máquina de gelo Dynasty, que surpreende pela rapidez e quantidade de produção: produz gelo em 8 a 12 minutos e tem 15 kg de capacidade diária! Você escolhe entre três tamanhos de pedra. Suas medidas: 36,5 x 24 x 41cm. Voltagem: 110v. Informações: Dynasty por Full Fit, tel: 3619-3711, www.fullfit.com.br. Preço sugerido aos consumidores: R$ 1.490,00. ENTRANDO EM CENA Gelou, é ótimo! No verão, sorvete é uma delícia irresistível. Então, saiba que a Häagen-Dazs tem dois novos sabores: o Banoffee (torta de banana com caramelo) e o Caramel Apple Crumble (torta de maçã com caramelo) - que podem ser encontrados nas lojas da rede e em potinhos de 500 ml no varejo. Sem falar em outras gostosuras só encontradas nas lojas. Para mais informações, os consumidores podem entrar no site www.haagen-dazs.com.br. Também para refrescar nos dias de calor, a tradicional Garoto lançou os sorvetes Serenata de Amor (cone composto pelo recheio do bombom-xará, com calda e ponta de chocolate, em uma casquinha de biscoito, salpicado com castanhas de caju); Talento (picolés de chocolate com três sabores: um com castanha-do-pará, outro com avelãs - ambos com cobertura de chocolate ao leite- e com amêndoas e cobertura de chocolate meio-amargo); Opereta (sorvete de chocolate branco coberto com o chocolate Opereta); Baton (picolé de chocolate ao leite no formato bastão) e, como não podia faltar, o clássico picolé de fruta (limão, uva e cajá, à base de água, com suco ou polpa de fruta - dependendo do sabor - e coco, à base de leite e raspas da fruta).