BNDES vai gerir Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia, que será criado hoje por meio de decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficará subordinado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e não ao Ministério do Meio Ambiente, seu idealizador. As doações serão destinadas a financiamentos de ações que possam contribuir para a prevenção, o monitoramento e o combate ao desmatamento da floresta, além de promover a conservação e o uso sustentável no bioma amazônico. A escolha dos destinatários será feita pelo banco oficial. Até o momento, foi acertada a doação de US$ 100 milhões pela Noruega, segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, mas o BNDES estima em US$ 1 bilhão o "potencial de contribuições" nacionais e estrangeiras no primeiro ano de vigência.