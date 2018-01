Blue Man faz desfile no Copacabana Palace

A grife de roupas de praia Blue Man levou seus convidados para um desfile nos luxuosos salões do hotel Copacabana Palace, na noite de quinta-feira, 7, em uma apresentação que se transformou em uma grande festa. A passarela gigante atravessava os três novos salões do hotel, ornamentados com seis lustres cinematográficos. Com o fim do desfile, quase meia-noite, DJs assumiram o som e bebidas começaram a ser servidas até o amanhecer. O dono da grife, David Azulay, contou que buscou na Fórmula 1 e no hip-hop os caminhos de sua nova coleção, repleta de biquínis de vários formatos e maiôs engana-mamãe - na frente maiô e atrás biquíni. "A Fórmula 1 é uma coisa de luxo, mas é esportiva, tem tecnologia, tem modernidade e é cosmopolita, como a Blue Man. Roda o mundo inteiro e termina no Brasil", disse Azulay. Para Ricardo Oliveros, editor da revista Caras Moda, a grife mostrou alguns avanços ao investir nos tecidos plastificados, que davam brilho e aspecto molhado às peças, e apostar numa linha mais retrô, levemente anos 1950, como os biquínis de modelagem maior e cintinho. "E o brilho, que antes era só da noite, depois foi para o dia, definitivamente chegou à moda praia", disse Oliveros.