Bloqueio de proteína no cérebro apaga memórias

A memória de longo prazo não se fixa permanentemente no cérebro mas requer manutenção constante - e uma breve interrupção no mecanismo químico que a sustenta pode apagá-la. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores dos EUA e Israel, publicada na revista Science (http://www.sciencemag.org/). Leia reportagem completa O grupo obteve sucesso em eliminar memórias adquiridas até 25 dias antes por ratos, com a injeção de uma droga, o peptídeo zeta-inibidor (ZIP) na parte do cérebro responsável pelo registro. O ZIP interrompe a função de uma proteína, a PKMZeta, que atua fortalecendo as sinapses, ou conexões entre células cerebrais, os neurônios. Essas células se comunicam por meio de substâncias chamadas neurotransmissores, liberadas em um neurônio e captadas no outro. "Memórias são guardadas com o fortalecimento persistente de sinapses", explica um dos autores do trabalho, Todd Sacktor, do Suny Downstate Medical Center, dos EUA. "Quando a PKMZeta está em uma sinapse, ela dobra o número de receptores de neurotransmissor. Isso torna a resposta a qualquer neurotransmissor liberado duas vezes mais forte, e a atividade contínua da PKMZeta é necessária para sustentar essa duplicação." No experimento, os cientistas treinaram ratos para desenvolver aversão a um alimento. Depois, alguns dos animais receberam, na região do cérebro responsável por armazenar a memória gustativa, uma aplicação do ZIP. Os outros tiveram injeções de uma substância inócua. Os ratos que receberam o ZIP esqueceram que o alimento os deixava doentes e voltaram a consumi-lo, enquanto os que receberam a injeção inócua mantiveram a aversão. Os ratos não perderam a capacidade de adquirir novas memórias.