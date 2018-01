Blocos de carnaval do Rio se juntam para despedida do São João em SP

Bloco Bangalafumenga, um dos mais tradicionais blocos do Rio de Janeiro Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

Os blocos cariocas invadem São Paulo para a despedida dos festejos de São João (quem quiser, entenda como uma contagem regressiva para o carnaval!). Neste sábado, 30, acontece a festa São João SaiderON, com os tradicionais e famosos blocos de carnaval Bangalafumenga e Fogo & Paixão, no Memorial da América Latina, na Barra Funda.

Fogo & Paixão, também atração do carnaval carioca Foto: Wilton Junior/Estadão

A festa gratuita terá oito horas de programação musical, a partir do meio-dia, com músicas típicas da época de São João. O Fogo & Paixão ainda dá o toque especial do brega, já que é um bloco inspirado na famosa música do cantor Wando, morto em 2012. Já Bangalafumenga deve mostrar a força de sua bateria e seus intérpretes para trazer uma mostra do samba carioca. O bloco do Rio já tem uma versão no carnaval paulistano desde 2011. No Memorial, também estará armada uma feirinha com foodtrucks e comidas típicas.

Serviço

São João SaiderON

Sàbado, 30, a partir das 12h

Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda

Entrada gratuita