Bisturi a mil por hora

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a brasileira só perde para a norte-americana no número de cirurgias plásticas realizadas por ano. Das mais de 660 mil intervenções desse gênero feitas no País em 2004, as mulheres foram responsáveis por 69%, enquanto os homens, por 31% ? de acordo com pesquisa do Instituto Gallup. Estima-se que, em 2006, houve um crescimento de 7% a 8% nesse número. A maioria das cirurgias plásticas realizadas é para fim estético ? em 2004, este índice foi de 59%, enquanto que as reparadoras (indicadas para tratamentos de tumores, deformidades congênitas e queimaduras) ficaram em 41%. Até mesmo jovens (11%, em 2004), entre 14 e 18 anos, encaram um bisturi por motivos estéticos. E o interesse masculino por plásticas também aumentou. Esse boom tem sido acompanhado de perto pela antropóloga carioca Mirian Goldenberg, que há anos estuda a obsessão nacional pela beleza, mais especificamente, o culto ao corpo. ?Antes a cirurgia plástica tinha como principal finalidade a correção de defeitos, mas hoje é realizada para aperfeiçoar um corpo sem defeitos?, observa a pesquisadora e autora de diversos livros, entre os quais, ´Nu e Vestido´ (Editora Record), que trata do tema. ?O que era uma exceção, agora se tornou quase uma obrigação.? Mirian aponta outras mudanças radicais de comportamento. Enquanto a plástica era vista na geração passada como uma agressão, hoje é encarada com naturalidade: é quase como ir ao dentista. Conforme explica a antropóloga, o mais determinante no Brasil é que o corpo se transformou em capital. A ?riqueza? de suas formas traz ascensão social, mais do que valores como inteligência, conhecimento, simpatia, etc. ?É o que explica tantas cirurgias plásticas, casos de distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, e a eterna insatisfação com o corpo?, avalia a antropóloga. ?Essa supervalorização do físico prega um padrão estético, convencionalmente chamado de ?boa forma?, no qual as pessoas tentam ficar iguais às famosas, no que Gilberto Freyre já chamava de macaqueação.? Mas qual seria o limite saudável das cirurgias plásticas? Para Antonio Graziosi, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica/Regional SP, não dá para determinar um parâmetro: ? Impossível dizer que acima de x plásticas o paciente estaria se excedendo. O exagero, no entanto, é quando existe expectativa irreal no resultado da cirurgia. Ele se refere àquelas pessoas que desejam uma imagem tecnicamente impossível de ser alcançada na mesa de cirurgia, e também irreal ao seu padrão físico. Algumas alteram tanto a fisionomia, que perdem a naturalidade. É claro que o cantor norte-americano Michael Jackson é um exemplo negativo citado por especialistas. Outro ponto importante: se o paciente não consegue se satisfazer nunca com as modificações estéticas e passa a querer cada vez mais, o cirurgião Graziosi aconselha ajuda psicológica. ?Lembro de um caso que aconteceu em meu consultório, de uma mulher que já havia passado por cirurgia no abdome e que queria fazer outra lipo?, lembra o médico. ?O problema é que ela não tinha mais gordura corporal para tirar e simplesmente não concordei. Os médicos não podem aceitar pedidos baseados em critérios irreais e abstratos.? Para o cirurgião plástico Jaime Anger, do Hospital Israelita Albert Einstein, o médico deve ficar atento aos sinais de alteração emocional, diretamente ligada à imagem corporal. Ele cita o caso de uma mulher que chegou em seu consultório com 10 quilos a mais e teve um acesso de choro, dizendo que estava infeliz, com problemas. Atento, o cirurgião percebeu que ela queria resolver os seus problemas no bisturi: "Recusei-me a operá-la e a aconselhei a fazer terapia. Como percebi que não consegui convencê-la a procurar ajuda psicológica, liguei para a filha dela e abri o jogo. No entanto, esse tipo de caso extremo ocorre raramente. Na maioria das vezes, as pessoas desejam melhorar o contorno corporal. Claro que algumas banalizam a plástica. Mas quando não são casos patológicos, não dá para impedir. Afinal, sempre é possível melhorar alguma parte do corpo. E que culpa temos nós, os cirurgiões?". Entre os principais casos de exageros, Anger cita a lipoescultura, por ser este um procedimento transitório, ou seja, depende de uma manutenção posterior por parte do paciente para que o resultado permaneça. Sem dieta e atividade física, a gordurinha volta. Mas muita gente faz da lipo um hábito e vive no consultório. Além disso, ele fala que há uma preocupação exagerada com a imagem corporal e social. Como exemplo, lembra do caso de uma grávida que ainda estava no quarto mês de gestação e já se programava para fazer uma cirurgia, em vez de se preocupar com sua saúde durante essa fase. Por fim, Anger refere-se às próteses mamárias, sua especialidade: "Lido com mulheres abaladas com a perda do seio por causa de tumores. Por isso, é importante a reconstrução mamária. Há também aquelas que têm poucos seios ou anomalias. Mas muitas estão mais preocupadas em aumentar os seios por mero exibicionismo. Acabam se esquecendo de que a cirurgia deixa cicatrizes e não tem volta". Adepta assumida A apresentadora e atriz Patrícia Furchinetti, de 32 anos, conta sua relação com as plásticas: ?Há sete anos, já tinha aumentado os seios, quando decidi fazer uma lipoescultura (cintura, barriga e costas). Tinha acabado de me separar, estava deprimida, gordinha e fui acompanhar a visita de uma amiga a um cirurgião plástico. No consultório, o médico me deixou entusiasmada e saí de lá com a cirurgia marcada. Seguindo sua sugestão, resolvi dar uma mexida no bumbum: ele aplicou a gordura retirada do abdome para realçar seu formato. Também coloquei silicone nos lábios e corrigi o nariz. Mas o pós-operatório foi horrível, sentia muita dor e a lipo não ficou boa. Minha barriga ficou com aspecto péssimo, cheia de nódulos. Em nenhum momento o médico disse que lipo, geralmente, precisa de retoque e dificilmente fica perfeita de primeira. Sem contar que precisa de drenagens, que custam caro. Quando percebi que o médico havia errado e não assumia o erro, decidi procurar outro, que se compadeceu com a minha situação e decidiu consertar tudo. Tive de esperar um ano para que ele pudesse fazer o retoque. Há dois meses, passei por nova cirurgia e o resultado ficou incrível. Aproveitei para aumentar novamente os seios. Apesar do sofrimento, não me arrependo de fazer plástica e não descarto encarar outras no futuro. Meu erro foi não ter pesquisado o profissional, se ele fazia parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se soubesse, por exemplo, que a gordura injetada no bumbum, depois de um tempo, é absorvida pelo organismo, não teria feito essa cirurgia para não ter de carregar a cicatriz pelo resto da vida. Depois de tudo isso, acho o máximo poder ficar mais bonita. Se existe tecnologia para isso, por que não aproveitar? Confesso que sou viciada em plástica. Mesmo assim, me cuido, malho. Me sinto mais segura e mais poderosa depois da plástica. Não vejo a hora de desfilar de biquíni!?