Cientistas britânicos querem recorrer a técnicas de clonagem para salvar da extinção o rinoceronte-branco do norte. Especialistas da Royal Zoological Society e da Universidade de Edimburgo pretendem utilizar uma técnica que mistura células da pele do rinoceronte com embriões de uma subespécie muito próxima, o rinoceronte-branco do sul, dos quais restam mais de 11 mil exemplares, principalmente na África do Sul.