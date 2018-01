Biologia é o tema do 9º volume da ''Enciclopédia''

Biologia, o 9º volume da coleção Enciclopédia do Estudante - hoje nas bancas -, é um guia para o estudo da vida desde sua origem na Terra até os complexos sistemas desenvolvidos pelos seres vivos de diversas espécies. O livro começa explicando o que é um ser vivo para depois abordar sua diversidade e organização em diferentes reinos. Todas as funções vitais importantes, como nutrição e reprodução, são explicadas em detalhes. Há um capítulo totalmente dedicado à genética, tratando dessa ciência antes e depois de Mendel e abordando temas contemporâneos como a engenharia genética, a biotecnologia e o Projeto Genoma Humano. Um atlas completo da anatomia humana, com a terminologia atualizada, encerra o volume. Como a área de ciências da vida está entre as que mais rapidamente sofrem transformações, a preocupação com a atualização desse volume foi muito grande. Há, por exemplo, um texto que aborda a legislação sobre parâmetros de segurança para o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados (os famosos transgênicos) no Brasil e outro sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, cuja legalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após intenso debate público. O próximo volume, que circula no domingo que vem, trata de Física Pura e Aplicada. Com preocupação de apresentar os temas de forma interessante e prática, é abordado desde o funcionamento de um motor até as avançadas técnicas que tornaram possível o sistema de navegação GPS. Cada exemplar vendido nas bancas custa R$ 15,90. Mais informações podem ser obtidas no site www.enciclopediadoestudante.com.br ou pelo 0800-0149000.