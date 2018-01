Biodiesel em alta

Os biocombustíveis são fontes de energias renováveis, derivados de produtos agrícolas. Os biocombustíveis são alternativas mais baratas e eficientes no combate ao efeito estufa e nas substituições dos combustíveis fósseis. Os mais comuns são o álcool ou etanol e o biodiesel. No Brasil, a base da produção de etanol é a cana-de-açúcar, cultura que tem avançado pelo interior do Estado de São Paulo, principal produtor brasileiro. Nos Estados Unidos, o etanol é feito a partir do milho. Já o biodiesel é desenvolvido a partir de plantas oleaginosas, como sementes da mamona, dendê e girassol. Pode ser utilizado puro ou misturado ao diesel.