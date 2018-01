Bico ''monstruoso'' do tucano serve de radiador biológico

Poucas pessoas classificariam o bico de um tucano como uma "monstruosidade". Mas foi assim que Buffon, um famoso naturalista francês, o descreveu no século 18. Até hoje, para os biólogos modernos, o tamanho "mostruoso" do bico do tucano - o maior entre as aves, proporcionalmente ao corpo - é algo que clama por explicação. Alimentação, defesa e comunicação visual são algumas funções mais óbvias já conhecidas. Agora, cientistas do Brasil e do Canadá acrescentaram mais um item a essa lista: termoregulação. Em um trabalho publicado hoje na revista Science, eles mostram que os tucanos podem controlar o fluxo de sangue para o bico como uma forma de controlar a sua temperatura corporal - algo semelhante ao que fazem os elefantes com suas orelhas. Segundo o estudo, o bico do tucano é altamente vascularizado e transfere calor rapidamente para o ambiente. Funciona como um radiador. Quando o tempo está quente, o pássaro aumenta o fluxo de sangue para o bico, para irradiar calor. Quando está frio, faz o oposto, para reter calor. O biólogo Augusto Abe, especialista em fisiologia animal, teve a ideia de investigar essa possibilidade na década de 80, depois de ver, em um livro de ornitologia, o desenho de um tucano com o bico enfiado debaixo da cauda - como alguém que enfia a cabeça debaixo de um cobertor. A imagem ficou gravada em sua mente, mas não havia tecnologia na época para fazer os experimentos necessários de temperatura. A possibilidade só surgiu recentemente, quando seu colega canadense, Glenn Tattersall, comprou uma câmara de termografia infravermelha, que "enxerga" gradientes de temperatura. "Quando você leva uma criança para um zoológico e ela vê um tucano, a primeira coisa que pergunta é: por que esse bico tão grande?", diz Abe, de 62 anos, que durante muito tempo se perguntou a mesma coisa. "A pena é um isolante para o corpo. Mas, com um bico irrigado daquele tamanho, como é que o bicho evita perder calor?" A resposta, comprovada pelas imagens em infravermelho, é que o tucano é capaz de controlar o fluxo de sangue para o bico - mediando, assim, a quantidade de calor que flui através dele pelos vasos. "É provável que seja uma característica comum a todas as aves, mas que se torna especialmente relevante no tucano por causa da proporção do bico", diz Denis Andrade, que assina o trabalho na Science com Abe e Tattersall. Os dois brasileiros são da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro. Tattersall é da Brock University, em Ontario. O bico do tucano é realmente enorme: pode representar até 50% do tamanho do animal. "Isso é com penas", observa Andrade. "Sem penas, fica muito desproporcional mesmo." Alguns diriam até "monstruoso".