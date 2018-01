Bibliotecas de SP têm programação de incentivo à leitura para crianças

Atividades serão no parque Villa Lobos Foto: Divulgação

O fim de semana - momento em que é possível estar mais perto de filhos, sobrinhos, afilhados... - pode ser uma boa opção para quem quer estimular a leitura nos pequenos. Em São Paulo, as opções são diversificadas, em diferentes bairros da cidade. Confira:

Villa Lobos. No domingo, 13 de novembro, a Biblioteca Parque Villa-Lobos, realiza no próprio parque atividades de contação de histórias e mediação de leitura. O 'Domingo no Parque' começa às 11h, com o Bebelê - atividade lúdica de incentivo à leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos. Em seguida, a Cia. Malas Portam encenará sessões de contação de história e fará também mediação de leitura. A atividade gratuita será realizada em uma tenda próxima à Biblioteca.

Tatuapé. A Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, promove no sábado, 12, o sarau "O inevitável amor: poetizando a vida e cantando o mundo", de Marcos Fonseca. O evento será gratuito e aberto a crianças e adultos, convidando a refletir sobre a importância de vivenciar a arte. A programação é das 13h às 16h.

Freguesia. Na Biblioteca Afonso Schmid, Freguesia do Ó, acontece o sarau "Literatura periférica: veia e ventania nas bibliotecas de São Paulo - Poetas do Tietê". O coletivo, que produz eventos pela cidade e vídeos sobre poesia, promove a reflexão sobre temas atuais com música e literatura. É sábado, às 14h.