Biblioteca brasileira online completa 10 anos

A Scielo, primeira biblioteca pública de revistas científicas do Brasil e da América Latina, completa hoje dez anos. Para marcar a data, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) realiza hoje, a partir das 10 horas, em São Paulo, um evento com palestras sobre a biblioteca online. Sigla de Scientific Electronic Library Online, a Scielo (www.scielo.org) é um serviço que reúne hoje o conteúdo de cerca de 450 publicações do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia, de Cuba, da Jamaica, de Portugal e da Espanha. Cada país tem sua própria base, criada a partir do modelo do Brasil. A versão brasileira reúne 186 revistas indexadas e 86 mil artigos - sobre todas as áreas do conhecimento - que têm em torno de 7,5 milhões de acessos por mês. Cerca de 30 revistas da Scielo Brasil estão indexadas no Institute for Scientific Information (ISI), a mais importante base de artigos científicos do mundo. Além disso, todas as revistas estão nas bases Scopus e Google Scholar. CIÊNCIA ABERTA ''''Criada em 1997 no Brasil, a Scielo segue o princípio da ciência aberta e isso é muito importante para tornar a produção científica brasileira visível, inserindo-a no contexto mundial'''', afirma Rogério Meneghini, coordenador científico do Programa Scielo e um de seus idealizadores. Cada país, seguindo o modelo brasileiro, tem uma equipe proporcional ao tamanho de sua coleção de periódicos científicos e recebe recursos públicos provenientes de instituições de fomento locais. O Programa Scielo oferece a metodologia, as ferramentas e o treinamento para a gestão das bases. Neste momento, versões locais da Scielo estão em desenvolvimento na Costa Rica, no México, no Paraguai, no Peru e no Uruguai. ''''O avanço do conhecimento depende intensamente da comunicação entre cientistas'''', afirma Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fapesp.