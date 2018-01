> Como Montar uma Mulher-Bomba Luciana Pessanha (Rocco) Uma mulher que, depois de ferida, explode de raiva é a tal personagem mencionada no título. A autora começa mostrando como desde pequenos os homens gostam de montar e desmontar objetos. E vai dando exemplos de comportamentos masculinos que levam as mulheres à loucura. Primeiro, eles conquistam sua confiança, mas, diante da descoberta de uma traição, ficam indiferentes, mentem e negam. Aí estão os elementos infalíveis para causar a tal explosão. R$ 19,00. Aromaterapia Sâmia Maluf (Aromaterapia by Samia) Como surgiu essa história de perfumes relacionados a notas? Foi um francês que, no século 10, criou a classificação, baseando-se na harmonia musical. A autora destrincha as chamadas conotações olfativas de grupos como o floral, herbal, amadeirados e cítricos, revelando as relações com as diferentes partes da árvore ou da terra. À venda na By Samia (R. Desembargador do Vale, 243, Pompeia, tel.: 3679-8001). R$ 45,00. Educar sem Culpa Tânia Zagury (Edições BestBolso) Filósofa e mestre em Educação, a autora usa linguagem acessível para lançar luzes sobre a educação nos dias contemporâneos. Os capítulos abordam como agir em separações; ciúmes entre irmãos; influência de filmes violentos; internet; o polêmico uso da palmada, entre outros. R$ 12,90. Viva Simples Odir Cunha (Editora Novo Cenceito) Movimento crescente no mundo, a simplicidade voluntária atrai mais praticantes no Brasil. Nesse estilo de vida, as pessoas não se deixam levar pelo consumismo desenfreado; esforçam-se para equilibrar trabalho, relacionamentos e lazer; pensam sobre suas escolhas individuais e não agem como um rebanho. Ao longo do livro, o autor elenca os principais comportamentos ligados a esse movimento e propõe uma reflexão sobre o estilo de vida contemporâneo. Até que ponto traz satisfação e felicidade? Sugere alternativas de menor consumo, alimentação saudável, atitudes sustentáveis e uma análise sobre o que realmente é importante para cada um. Jornalista tarimbado, Odir é praticante da simplicidade e costuma ministrar palestras sobre o assunto. R$ 29,90. O Homem dos Meus Sonhos Curtis Sittenfeld (Record) O segundo romance da americana aclamada pela crítica trata do processo de amadurecimento de uma mulher. O leitor acompanha Hannah desde os 14 anos, quando é profundamente marcada pela separação dos pais, até os 30. Apesar de ser uma observadora sagaz da realidade, a protagonista refugia-se no glamour propagado pelas revistas de celebridades. Busca o amor, mudando-se para a Filadélfia, Boston e Albuquerque. Em meio aos seus relacionamentos, tenta se reconciliar com o pai. E, finalmente, já balzaquiana, Hannah decifra seus desejos, mas não tem ainda a certeza de poder lutar por eles. R$ 35,00.