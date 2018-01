Pedro Almodóvar e a Feminilidade - Ana Lucilia Rodrigues (Escuta) No universo do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, mulheres histéricas, caricatas, sensuais e protagonistas de grandes dramas amorosos sempre roubam a cena. Neste livro, a psicanalista debruça-se sobre a forma como o cineasta representa a mulher, traçando relações com a psicanálise. Na criação das personagens, Almodóvar foi influenciado pelas divas das revistas de moda, fotonovelas pornô, estrelas de Hollywood dos anos 30 e 40, mas também pela observação da vida real. Uma das principais características de suas protagonistas é a capacidade de mostrar uma grande força perante às dificuldades da vida, mesmo que feridas pelo amor. R$ 30,00. Estilo Ipanema - Carlos Scherr (Rocco) O cardiologista identificou um estilo de vida ligado aos cariocas, que fazem da orla uma academia a céu aberto. No livro, mostra que é possível manter-se saudável sem abrir mão do prazer. Criou o método chamado "estilo Ipanema", que engloba alimentação e atividade física. Lista hábitos que fazem bem ou mal para o coração, e pondera: é possível comer de tudo, desde que não se exagere no sal e gorduras. Discorre ainda sobre os hábitos de algumas pessoas que conseguiram equilibrar seu cotidiano de uma forma saudável. De quebra, no final do livro, há receitas elaboradas por nutricionistas e chefs, para um cardápio equilibrado e saboroso. R$ 24,00. O que Cabe em Duas Malas - Veronika Peters (Guarda-Chuva) Nos anos 80 do século passado, uma jovem de 21 anos decide largar emprego, apartamento, conforto e até um candidato a namorado para viver em um convento. A autora descreve suas primeiras impressões e aproxima o leitor do seu cotidiano no local recluso e cheio de regras rígidas, mas que também reserva muitas alegrias e desafios. Filha de pai alcoólatra e violento, ela saiu de casa aos 15 anos. E justamente quando conquistou uma vida mais estável, decidiu empreender essa busca interior, mudando radicalmente seu estilo de vida. Passou 12 anos dentro do convento e só saiu de lá para se casar. Hoje, vive em Berlim, é fotógrafa e escritora. Este livro foi best-seller na Alemanha. R$ 39,00. Separada e daí? - Renata Rode (Editora Parêntese) Auto-ajuda bem-humorada. A autora, jornalista, passou por duas separações, e fala para os que atravessam esse período desafiador. O livro é dividido em duas partes: a que reúne as vivências da autora e a que traz dicas sobre os trâmites burocráticos - como montar a nova casa, organizar a vida e se reestruturar de maneira prática. Abusando de tiradas hilárias, Renata incentiva os separados a procurarem o próprio caminho depois do rompimento amoroso. Cita a nova mania americana de fazer festas de divórcio, as três fases pelas quais geralmente se passa, as autodescobertas e os macetes para lidar com o ex quando há filhos em comum. R$ 27,00. Comunicação entre Pais e Filhos - Maria Tereza Maldonado (Integrare Editora) A terapeuta familiar lança a edição revista e atualizada do livro, que traz dicas valiosas sobre educação. Com linguagem acessível, aborda os desafios da missão de criar filhos, bem mais complexa no multifacetado mundo atual. Propõe uma reflexão sobre o papel dos pais e alerta que a excessiva preocupação com o desenvolvimento emocional da criança pode arranhar a espontaneidade e o bom senso. Também destaca a importância de impor limites. E ainda mostra como a maioria dos adultos tende a subestimar a sensibilidade e a percepção dos menores, caindo em armadilhas perigosas, como a de mentir ou omitir informações. Com exemplos práticos, desmistifica algumas práticas. R$ 33,90.