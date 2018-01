Solteira Sim, Sozinha Nunca - Barbara Feldon (Verus Editora) A atriz que ficou conhecida por interpretar a Agente 99 na série de TV Agente 86 narra sua busca pelo bem-estar como mulher solteira. Ela, que aprendeu a condicionar a própria felicidade a um relacionamento, empreendeu batalhas para reconquistar a plenitude depois de se separar duas vezes. Apesar da fartura de títulos sobre o assunto no mercado, este destaca-se pelas dicas humanas e realistas. Dividido por tópicos como táticas de espantar a solidão, lidar com dinheiro, arrumar o próprio lar e as viagens por conta própria, a autora convida as leitoras a se abrir às experiências. R$ 19,90. Endometriose - Resolvendo a Dor e o Sonho de Ser Mãe - Huntington Medicina Reprodutiva (Manole) O centro médico especializado em fertilidade reuniu relatos de médicos e pacientes sobre essa doença que afeta mulheres de todas as idades. Muitas só descobrem o problema quando estão enfrentando dificuldades para engravidar. Na primeira parte, são apresentados os tratamentos para a doença, o que pode incluir uma dieta alimentar equilibrada, suplementos de vitaminas, acupuntura, exercício físico ou cirurgia. Seguem-se as histórias de pacientes, que, por vezes, tentaram meios de fertilização sem sucesso, até que tiveram o diagnóstico da endometriose. Os relatos dos médicos estão presentes nas histórias. R$ 38,00. Convite ao Silêncio - Princípios Universais da Meditação - Gunilla Norris (Nova Era) Um dos bens mais preciosos e de fácil acesso, o silêncio, torna-se cada vez mais necessário nos dias atuais de intensos rumores, tanto externos como da própria mente. Pode-se cultivá-lo por meio de uma série de práticas de meditação. Professora de meditação e psicoterapia, a autora norte-americana sugere que o silêncio é a forma de as pessoas se reconectarem à sua natureza mais profunda, e à sua força. Depois de analisar essa necessidade, dá dicas de como preparar um espaço adequado para a meditação solitária ou em grupo, sobre a prática em si, o ritmo e a disciplina. R$ 14,90. A Mulher do Pai - Fernanda Carlos Borges (Summus Editorial) Com a liberdade atual para se casar, descasar, conhecer novas pessoas, formar novas famílias, surge uma nova posição: a da mulher do pai. Ela geralmente convive com os filhos do ex-casamento do marido nos fins de semana. Nessa posição, costuma encarar situações delicadas e emoções, por vezes, conflitantes. A filósofa Fernanda Carlos Borges, mãe, ex-mulher e mulher do pai, debruçou-se sobre essa nova figura. Acredita que, apesar de a família nuclear ter mudado, ainda é vista como o modelo ideal. Por não pertencer oficialmente à família, a mulher do pai vive os conflitos de uma posição marginal. R$ 27,90. A Arte Perdida de Guardar Segredos - Eva Rice (Record) Ambientado na Inglaterra dos anos 1950, quando o país ainda se reestruturava do fim da guerra, o romance traz a história de uma família que também tenta encontrar novas perspectivas para suas vidas. Talitha, viúva de 36 anos, organiza visitas pagas à casa centenária da família. Penélope, a filha mais velha, é uma adolescente sensível que, à sombra da beleza da mãe, não consegue enxergar os próprios encantos. Inigo, agora o único homem da casa, sonha em ser astro de rock. A vida da família muda de rumo quando Penélope conhece a excêntrica Charlotte Delancy e, por meio dela, seu primo Harry. Delineia-se, então, uma história de amor. R$ 45,00.