Mulheres Falam Isso, Homens Entendem Aquilo - Hilke Steinfeld (Gente) - Sobram reclamações de ambos os lados: as comunicações feminina e masculina são muito diferentes. A autora alemã, especialista em lingüística e teorias de gênero, joga uma luz nesse intricado jogo verbal. Nos moldes de um dicionário divertido, ela coloca de forma prática como as mulheres devem falar para serem entendidas pelos homens. Os capítulos são divididos por tópicos de conversas: grana, obrigações domésticas, sexo, igualdade profissional e até casamento. Um exemplo? Quando ele entortar o pescoço para admirar outras mulheres, saia com essa: "querido, preciso lhe trazer seus óculos?", uma brincadeira objetiva ao invés do velho "por que olhar para outras mulheres?" Em todos os quesitos, ela propõe questões objetivas, ao modo masculino, ao invés da tendência de tagarelar das mulheres, visando a uma maior intimidade emocional. R$ 19,90. Os Fios da Fortuna - Anita Amirrezvani (Nova Fronteira) - Iraniana, a autora pesquisou por nove anos para escrever esse romance. O enredo se passa na Pérsia do século 17, onde uma jovem mulher luta para conquistar seu lugar ao sol em uma sociedade conservadora e machista. Depois de perder o pai, a protagonista viaja com a mãe para a casa de um tio distante. Lá, acabam escravizadas, fazendo serviço doméstico pesado. Apesar disso, a garota encontra energia para aprender a arte da tapeçaria persa com o tio, dono de uma fábrica. Vai desenvolvendo seu talento, mas a possibilidade de um casamento acaba provocando a expulsão da casa do tio. Então o seu desafio passa a ser encontrar um lugar para ela e a mãe. As minuciosas descrições das roupas, tapetes, jóias, costumes e arquitetura da época já valem a leitura. R$ 39,90. Manual do Hedonista - Michael Flocker (Rocco) - Na vida superprogramada e abarrotada de compromissos, sobra pouco ou nenhum espaço para a busca pelo prazer e bem-estar. O autor do best seller norte-americano O Guia do Metrossexual recorre aos ideais da Grécia clássica para reforçar a necessidade de hedonismo em nossos dias. O projeto gráfico é gracioso: as letras foram impressas em tom avermelhado e belas ilustrações recheiam as páginas. Citando sábios como Dalai Lama, as experiências de Timothy Leary, Cleópatra e Luís XV, ele propõe um equilíbrio entre obrigações e curtições. E alternativas mais hedonistas ao cotidiano cirurgicamente saudável, regrado e tecnológico da atualidade. Em sua visão, o sucesso significa ter relacionamentos estáveis e descomplicados, confiar nas pessoas ao redor e se divertir diariamente. R$ 34,00. Gestos de Cuidado, Gestos de Amor - André Trindade (Summus Editorial) - Como pegar o bebê? Até que ponto estimulá-lo? Como interpretar os seus primeiros movimentos? Estas são algumas das questões abordadas pelo autor, psicólogo e especialista em desenvolvimento psicomotor. Em linguagem simples e direta, o livro traz orientações sobre o banho, o sono, o toque, as mamadas e brincadeiras. Mas também há tópicos específicos com as mais recentes informações da neurociência. Há um capítulo sobre o desenvolvimento dos sentidos do bebê e como tudo é afetado pelo relacionamento que ele tem com a mãe. O autor encoraja o contato físico sempre, mas recomenda cuidado com a super estimulação - em voga atualmente - que não respeite as necessidades do pequeno. E destaca que cada criança é um ser único, com seus próprios desejos, vontades e particularidades. R$ 69,90.