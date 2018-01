Uma infestação de besouros em pinheiros no Canadá vai causar tanto dano que por volta de 2020 a floresta passará a ser emissora líquida de CO2. Ao longo de 21 anos, as árvores mortas pela epidemia emitirão 990 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente a 5 anos de emissões do setor de transportes canadense. O estudo foi coordenado por Werner Kurz, do Serviço Florestal do Canadá.