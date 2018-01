Berços de tops

Nasce na terça-feira, dia 28, mais uma top brasileira. A Ford Models promove no Hotel Unique, em São Paulo, a final do Supermodel Brazil 2006, etapa verde-e-amarela do Supermodel of the World, um dos mais importantes concursos de modelos do mundo. Quinze meninas e cinco rapazes ? escolhidos entre 650 mil candidatos inscritos em seletivas regionais realizadas em todo o País ? disputam um contrato com a agência no valor de R$ 150 mil e a chance de representar a terrinha na grande final mundial. Nos 22 anos do concurso, apenas uma brasileira venceu a seletiva internacional. Em 2004, a botucatuense Camila Finn, então com 13 anos, desbancou mais de 5 milhões de garotas inscritas em 44 países e levou o primeiro lugar, garantindo um contrato de US$ 250 mil com a Ford americana. Mesmo sem faturar a ponta da premiação mundial, muitas outras ?brasucas? viraram tops depois de pisar na passarela do Supermodel Brazil. Luciana Curtis, Mariana Weickert, Liliane Ferrarezi e Adriana Lima são algumas delas. Entre os homens, a grande revelação do concurso foi o mineiro Evandro Soldati, de 19 anos, vencedor da etapa nacional em 2003 e considerado hoje um dos principais modelos brasileiros no exterior Elite Outro grande berço de tops, o Elite Model Look, promovido pela Elite Models, realiza a semifinal da seletiva brasileira no domingo, dia 26, na Fórmula Academia do Shopping Market Place, em São Paulo. A final acontece no dia 1° de dezembro, no Clube Lótus, também na capital paulista. Desde 1988, foram reveladas pelo concurso tops como Gisele Bündchen, Caroline Ribeiro, Fernanda Tavares, Raica, Michele Alves, Isabelli Fontana e Ana Beatriz Barros.