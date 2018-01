Bento XVI valoriza tradição da árvore de Natal e presépio

O papa Bento XVI pediu ontem que os fiéis mantenham a tradição de colocar a árvore e o presépio nas casas no período do Natal. As falas do pontífice foram proferidas durante audiência aos peregrinos da região de Trentino-Alto Ádige, no norte da Itália, que neste ano doaram o tradicional abeto da Praça de São Pedro. "A árvore e o presépio são elementos desse clima típico do Natal, que faz parte do patrimônio espiritual de nossa comunidade e que temos de conservar", disse. Bento XVI elogiou as tradições natalinas diante de uma sociedade na qual, segundo ele, prevalecem "a corrida para o consumismo e a busca apenas de bens materiais". Para o papa, "a festa cristã do Natal e seus símbolos, entre eles o presépio e a árvore enfeitada com os presentes, são referências ao grande mistério da encarnação e do nascimento de Jesus". Ontem também foi celebrada a cerimônia que acendeu 2 mil lâmpadas na árvore colocada junto ao presépio da Praça de São Pedro.