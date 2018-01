Bento XVI sofre queda, tem pulso fraturado e é operado

O papa Bento XVI, de 82 anos, submeteu-se ontem a uma cirurgia com anestesia local no pulso direito, após uma queda, em Aosta, no norte da Itália. Ele passa férias em sua residência de veraneio, na região. A operação correu bem e ele deixou o hospital em seguida, sorrindo e distribuindo saudações com a mão esquerda. Ele tinha o pulso direito engessado. Pouco antes, o Vaticano havia afirmado em nota que o estado de saúde do pontífice era "bom". O motivo da operação foi uma fratura ocorrida após uma queda que o chefe da Igreja Católica sofreu na noite de anteontem, em seu dormitório. Segundo os meios de comunicação italianos, ele também passou por um check-up completo, procedimento normal em sua idade. O Vaticano também revelou que Bento XVI, antes de ir ao hospital e se submeter aos exames que detectaram a pequena fratura, celebrou uma missa e tomou um café da manhã. "Não há nenhuma razão para preocupação. Não é nada grave", afirmou o porta-voz do religioso, padre Federico Lombardi, que não deixou o Vaticano. Segundo fontes Vaticano, a queda do papa foi motivada por um escorregão, e não por um desmaio, como se chegou a especular na mídia italiana. Segundo o canal de TV Sky TG24, foi a dor crescente no pulso que levou Bento XVI ao hospital, onde ingressou às 9h45 de ontem, na hora local, caminhando e acompanhado de seu secretário particular. A cirurgia ocorreu a partir do meio-dia. O papa viajou para o norte da Itália na segunda-feira, para passar suas férias de verão em Les Combes d?Introd, a cerca de 20 quilômetros de Aosta e perto das fronteiras com a França e a Suíça. Esse é o primeiro problema de saúde do papa tornado público desde que ele sucedeu João Paulo II, em abril de 2005. Antes, apenas sinais de cansaço - principalmente no retorno de viagens internacionais - haviam sido observados pelos jornalistas que o acompanham. No mês que Bento XVI assumiu o papado, o jornal alemão Bild afirmou que ele havia sido internado por um mês em 1991, após uma hemorragia cerebral, e que havia sofrido vários desmaios nos anos subsequentes. O Vaticano não divulga boletins sobre a saúde dos papas, a não ser em caso de doença ou acidente.