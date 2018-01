Bento XVI: salvar gays é como salvar floresta

O papa Bento XVI disse ontem que "salvar" a humanidade do comportamento homossexual ou transexual é tão importante quanto salvar as florestas do desmatamento. "(A Igreja) também deve proteger o homem da destruição de si mesmo. Um tipo de ecologia humana é necessária", disse em discurso na Cúria do Vaticano. Ele também afirmou que comportamentos que vão além das relações heterossexuais são "a destruição do trabalho de Deus".